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Assemblée nationale : Le Bureau valide le retour d'Ousmane Sonko

Dimanche 24 Mai 2026

Assemblée nationale : Le Bureau valide le retour d'Ousmane Sonko

Le Bureau de l’Assemblée nationale du Sénégal s’est réuni en urgence ce dimanche 24 mai 2026 à 15 heures pour statuer sur les profondes mutations touchant la direction du pouvoir législatif. À l'issue des délibérations, l'instance dirigeante a formellement constaté et validé la demande de réintégration d'Ousmane Sonko au sein de l'Hémicycle, tout en enregistrant la démission d'El Malick Ndiaye de ses fonctions de Président de l'institution.
 

Validation de la réintégration d'Ousmane Sonko et maintien du mandat d'El Malick Ndiaye

 

La réunion du Bureau a permis de régulariser la situation administrative de l'ancien Premier ministre. Conformément au règlement intérieur de la Chambre, les députés siégeant au Bureau ont validé le retour d'Ousmane Sonko, qui reprend officiellement son mandat de député après la cessation de ses fonctions à la Primature.

Parallèlement, l'instance a examiné la lettre de démission déposée par le Président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye. Le Bureau a officiellement constaté ce retrait de la présidence. Toutefois, le document précise que l'élu de PASTEF conserve l'intégralité de son mandat de député et continuera de siéger parmi ses collègues au sein de la 15e législature.
 

Élection du nouveau Président fixée au mardi 26 mai

 

Immédiatement après les travaux du Bureau, la Conférence des Présidents s'est rassemblée à 16 heures pour ajuster l'agenda parlementaire face à la vacance du perchoir. Les présidents de groupes et de commissions ont arrêté un calendrier expéditif pour assurer la continuité des institutions de la République.
 

La date du mardi 26 mai 2026 a été officiellement retenue pour la tenue de la séance plénière consacrée à l’élection du nouveau Président de l’Assemblée nationale. Ce chronogramme particulièrement serré confirme l'accélération de la recomposition politique nationale et semble dessiner les contours d'une nouvelle architecture au sommet de l'État sénégalais.
 

AN/NDARINFO
 



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