Assemblée nationale : Ousmane Sonko pourrait réintégrer son siège de député

À la suite de son limogeage du poste de Premier ministre, Ousmane Sonko pourrait prochainement retrouver son siège de député à l’Assemblée nationale du Sénégal, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'institution parlementaire. Cette procédure technique, liée aux textes régissant le fonctionnement de l'Hémicycle, ouvre une nouvelle séquence dans l'analyse des équilibres politiques nationaux.





Les conditions de la fin automatique de la suppléance

Selon les dispositions de l’article 124 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, l’exercice d’une fonction ministérielle suspend temporairement le mandat législatif, qui est alors assuré par un suppléant. Le texte précise que lorsqu’un député quitte le gouvernement, cette suppléance prend contractuellement fin « au plus un mois après la fin des fonctions du membre du gouvernement concerné ».





Le décret présidentiel ayant été signé le vendredi 22 mai 2026, le suppléant qui occupait jusqu’ici le siège d'Ousmane Sonko ne pourra légalement continuer à siéger au-delà de l'échéance réglementaire fixée au 22 juin 2026.





Une réintégration gérée par le Bureau de l'Hémicycle

L'article 124 stipule également que « le député qui retrouve ainsi son siège est réintégré par le bureau de l’Assemblée nationale ». Les experts en droit parlementaire rappellent que cette démarche administrative revêt un caractère automatique. La seule disposition légale susceptible d'interrompre ce processus serait la formulation d'une renonciation écrite, signée et irrévocable de l’intéressé lui-même.





En l’absence d’une telle démission officielle, l'ancien chef du gouvernement est fondé à reprendre son fauteuil de parlementaire. Bien qu’aucun délai rigide ne contraigne Ousmane Sonko à siéger physiquement dès la fin de la suppléance, le Bureau de l’Assemblée nationale devra procéder aux ajustements administratifs et budgétaires requis pour acter ce retour au sein de la représentation nationale.





KS/NDARINFO



