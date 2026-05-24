Assemblée nationale : le suppléant d'Ousmane Sonko lance un message au PM sortant

Le député Ismaïla Abdoul Mamadou Wone, suppléant d'Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale, s'est exprimé sur la perspective d'un éventuel retour de l'ancien Premier ministre au sein de l'Hémicycle. Le parlementaire a acté la fin prochaine de sa suppléance, conformément aux dispositions de l'article 124 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui réintègre automatiquement les anciens ministres sous un délai d'un mois. Ismaïla Wone a exprimé sa fierté d'avoir assuré cette transition législative.





« L'histoire bégaie toujours : par un décret on pense vous anéantir, par le suffrage les Sénégalais vous remettent dans le jeu. Votre siège est là cher Leader Ousmane SONKO, bien au chaud. Honoré d'avoir été votre suppléant », a-t-il affirmé.





MS/NDARINFO



