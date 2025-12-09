« Les populations de la région de Saint-Louis réclament un hôpital de niveau 5 », a déclaré Fama Bâ, soulignant que cette demande sociale est devenue urgente, notamment face à l'afflux de patients venus de Mauritanie en quête de soins de qualité.





Sa collègue, Seynabou Ndiaye Samb, a appuyé cette doléance, estimant que Saint-Louis « mérite une structure de santé de dernière génération ».





Les deux parlementaires ont également plaidé pour un renforcement des infrastructures sportives dans la région.



Fama Bâ a interpellé le ministre sur le retard dans la livraison du stade Me Babacar Sèye et sur la réfection attendue du stade Mawade Wade de Saint-Louis. Elle a en outre réclamé la construction de nouveaux stades à Dagana, Podor, Ndioum et Fanaye.



Sur le plan de l’aménagement routier, Seynabou Ndiaye Samb a alerté sur l’enclavement de plus de 50 villages dans la zone de Fass, où les routes sont devenues pratiquement impraticables.



MS/NDARINFO



