Assemblée nationale : plaidoyer pour un hôpital de dernière génération à Saint-Louis

Mardi 9 Décembre 2025

Les députés Fama Bâ et Seynabou Ndiaye Samb ont appelé, lundi, à la construction d’un hôpital de niveau 5 à Saint-Louis, lors de la plénière de l’Assemblée nationale consacrée à l’examen du budget 2026 du ministère des Infrastructures.


« Les populations de la région de Saint-Louis réclament un hôpital de niveau 5 », a déclaré Fama Bâ, soulignant que cette demande sociale est devenue urgente, notamment face à l'afflux de patients venus de Mauritanie en quête de soins de qualité.
 

Sa collègue, Seynabou Ndiaye Samb, a appuyé cette doléance, estimant que Saint-Louis « mérite une structure de santé de dernière génération ».
 

Les deux parlementaires ont également plaidé pour un renforcement des infrastructures sportives dans la région.

Fama Bâ a interpellé le ministre sur le retard dans la livraison du stade Me Babacar Sèye et sur la réfection attendue du stade Mawade Wade de Saint-Louis. Elle a en outre réclamé la construction de nouveaux stades à Dagana, Podor, Ndioum et Fanaye.

Sur le plan de l’aménagement routier, Seynabou Ndiaye Samb a alerté sur l’enclavement de plus de 50 villages dans la zone de Fass, où les routes sont devenues pratiquement impraticables.

MS/NDARINFO
 



