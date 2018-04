Avis de recrutement d'un assistant de recherche pour l'Unesco

Le / la titulaire s'acquittera des tâches spécifiques suivantes:

Formation

Expérience professionnelle:

: Sciences Humaines et Sociales: SB3 Peg 5 (Classification du Système des Nations Unies au Sénégal): Dakar, Sénégal: internes et externes: Contrat de service: 754.000 CFA(minuit heure de Dakar): 10 mai 2018Sous l'autorité du Directeur du Bureau Régional Multisectoriel de l'UNESCO à Dakar et du Représentant de l'UNESCO, de la Spécialiste du Programme, Sciences Humaines et Sociales (SHS), l'Assistant de recherche fournira une assistance en matière de recherche et de programmation pour la mise en œuvre des activités 2018-2019 du secteur.• Fournir une assistance programmatique et de recherche, y compris, mais sans s'y limiter, des revues documentaires, la conceptualisation d'idées à l'appui de la mise en œuvre du programme SHS.• Participer à la mise en œuvre des plans de travail du programme et assurer la conformité avec les objectifs assignés spécifiques.• Assister à l’identification des sources de financement, à l’élaboration des documents de projet et assurer la conformité avec les objectifs assignés spécifiques• Produire des rapports à partir des systèmes automatisés afin d'aider à la préparation de mises à jour budgétaires et financières régulières et ad hoc, de rapports, de statistiques et / ou de projections à utiliser et à examiner par le spécialiste du programme, SHS.• Suivre la formulation et la mise en œuvre des programmes et des projets, en compilant des données, en analysant et en évaluant les informations et en rédigeant des documents.• Contribuer à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des activités des programmes et projets.• Contribuer à la planification et à l'organisation de programmes de renforcement des capacités, y compris l'organisation d'ateliers de formation, de visites sur le terrain et de séminaires.• Assurer la saisie précise et opportune des informations sur les programmes dans le système informatisé de programme et la publication de rapports de situation à des fins de suivi et d'évaluation.• Recevoir et examiner toutes les communications internes et externes, en joignant les informations de base nécessaires à l'examen par le superviseur, et maintenir les dossiers et les informations du secteur.• Organiser et maintenir les correspondances et tous les documents relatifs à la mise en œuvre du programme.• Suivre des problèmes d'approvisionnement, financiers et logistiques liés à la mise en œuvre des programmes et des projets• Travailler en étroite collaboration avec le secteur de l'administration et des finances et d'autres secteurs de programme, prendre la direction des ateliers de planification, des conférences et d'autres événements de haut niveau organisés par l'UNESCO afin de renforcer la visibilité de l'UNESCO.• Maintenir le contact et la communication avec les différentes parties prenantes et les partenaires travaillant avec l'UNESCO dans le domaine des SHS, y compris les représentants du gouvernement, les chercheurs, les organisations de jeunesse et la société civile, etc.• Répondre aux préoccupations et assurer le suivi des questions courantes en suspens dans le secteur et, à cet égard, consigner, mettre à jour et extraire les renseignements, la documentation et les données des systèmes de classement des bureaux et des bureaux.• Identifier, examiner le style, le format et l'exactitude, les documents et les informations pertinentes à l'appui de ces événements et réunions, initier des procédures pour les services associés requis ainsi que fournir un soutien administratif pendant l'événement.• Aider la spécialiste du programme dans la recherche, la localisation, la compilation, la révision et la mise à jour des informations et des données utilisées dans l'élaboration des documents, des plans de travail et des budgets.• Effectuer d'autres tâches assignées par le Spécialiste du programme SHS et le Directeur du Bureau Régional.• Formation / certification spécialisée dans le domaine de la gestion de projets ou de bureaux, des affaires et / ou de l'administration publique.•Diplôme universitaire dans les domaines des SHS (sciences politiques, relations internationales, études de paix et de sécurité, etc.)• Expérience dans l'application des règles, règlements, politiques et procédures de l'UNESCO ou d'autres organisations du système des Nations Unies.• Expérience professionnelle pertinente dans des domaines de programme dans les sciences sociales et humaines.• Expérience de travail dans l'un des pays couverts par le Bureau Régional Multisectoriel de l'UNESCO à Dakar.• Expérience de travail dans les secteurs et domaines de compétence de l'UNESCO.• Au moins 5 années d'expérience progressive avec au moins 2 ans dans une organisation internationale de gestion et du soutien de programme.• Aptitude à effectuer des recherches documentaires de base et à passer en revue les publications dans des domaines thématiques clés, notamment la paix et la sécurité, les droits de l'homme et l'inclusion sociale, les formes émergeantes, la bioéthique, expressions des jeunes sans toutefois s'y limiter.• Bonnes capacités de coordination et à interagir avec plusieurs parties prenantes.• Précision et attention aux détails.• Capacité à traiter efficacement et avec tact avec des partenaires internes et externes dans un environnement multiculturel.• Axé sur le client et sur l'équipe.• Capacité de travailler sous pression, de faire face aux situations complexes et de faire preuve de souplesse pour ajuster les horaires de travail.• Discrétion et intégrité professionnelle.• Excellentes compétences informatiques (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, etc.).• La connaissance des outils administratifs et informatiques de l'UNESCO (FABS, SISTER, DUO, etc.) sera un avantage supplémentaire.• Maîtrise de haut niveau en anglais (écrit et parlé), et de bonnes compétences en communication.Langues:• Connaissance du français.Les avantages comprennent entre autre 2,5 jours de congés annuels par mois de service, d’une cotisation de l’Organisation de 5% et de 10% du salaire mensuel versée en complément au titre respectivement de l’assurance maladie et de la pension sur présentation par l’intéressé des justificatifs de son affiliation à un régime privé de retraite et/ou d’assurance.Veuillez envoyer à dakar.recruitment@unesco.org votre lettre de motivation et votre CV avec les coordonnées de 3 références (Utiliser le formulaire UNESCO).Merci de mentionner en objet :