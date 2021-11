BBY réclame le limogeage et l’exclusion de Mary Teuw NIANE. « Sa candidature est une insulte », lâche Alioune Badara DIOP

La coalition Benno Bokk Yaakar (BBY) déclare la guerre au professeur Mary Teuw NIANE qui, en dépit de la désignation de Mansour FAYE comme candidat aux locales à Saint-Louis, maintient la rébellion. Alioune Badara DIOP, responsable de l’Alliance Pour la République (APR) à Balacoss et 2e adjoint au maire de Saint-Louis qualifie la candidature de l’ancien ministre de l’enseignement supérieur comme une insulte à la mouvance présidentielle. Il demande dès lors au président Macky SALL de l’exclure des instances de l’APR et de le défenestrer de son poste de président conseil d’administration de Petrosen. « Cette fonction doit revenir à un fidèle de BBY », a-t-il laissé entendre.



ABD annonce par ailleurs le dépôt de 6 listes par la majorité présidentielle élargie à la préfecture en vue des locales du 23 janvier 2022. Elle intègre des représentants de tous les partis membres au niveau départemental, avec les 5 communes de Saint-Louis, Mpal, Fass, Gandon et Gandiol. Poursuivant, le directeur général de l’Office des Lacs et Cours d’Eau (OLAC) a passé en revue les différentes réalisations inscrites sous le magistère du maire sortant Mansour FAYE. Un actif qu’il juge largement satisfait.



Il a, entre autre, cité la requalification de la place Baya Ndar et de l’avenue Jean Mermoz, l’assainissement de l’île, le dragage et le balisage de la brèche et la construction du mur de protection de la langue de Barbarie.



