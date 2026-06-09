Bakel : Plus de 70 mm de pluie enregistrés pour les premières précipitations

Le département de Bakel, situé dans la région de Tambacounda (Est), a officiellement basculé dans la saison des pluies en enregistrant, dans la nuit de lundi à mardi, ses premières précipitations de l'année, avec des volumes d'eau importants ayant localement dépassé le seuil des 70 millimètres.





Joint par téléphone, le chef de la Brigade des ressources en eau, Nouhan Ndiaye, a confirmé le démarrage effectif de l'hivernage dans cette partie orientale du pays, caractérisé par une forte disparité des cumuls pluviométriques selon les localités.





Le réseau de stations de mesure sectorielles a mis en évidence des pointes majeures d'activité orageuse à Kidira, qui affiche le cumul le plus élevé avec 77 mm, ainsi qu'à Bêlé qui a enregistré 75 mm de pluie.





Le chef-lieu de département, la commune de Bakel, a quant à lui reçu 27,7 mm d'eau, devançant les relevés hydrologiques de Ballou (21 mm), de Gabou (11,5 mm) et de Moudéry (10,5 mm). Les communes de Kéniéba et de Sinthiou Fissa ferment la marche avec des hauteurs d'eau respectives plus modérées de 10,2 mm et 5,4 mm. Ces premières pluies lancent officiellement les activités agricoles de la zone.





MS/NI





