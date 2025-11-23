Connectez-vous
NDARINFO.COM
Bassirou Diomaye Faye en route pour Luanda pour le 7ᵉ Sommet UE-UA

Dimanche 23 Novembre 2025

Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a quitté Dakar ce dimanche, en direction de Luanda, en Angola, où il prendra part au 7ᵉ Sommet Union Européenne – Union Africaine, prévu du 24 au 25 novembre 2025.
 

Ce sommet de haut niveau réunira plusieurs chefs d’État et de gouvernement des deux continents pour débattre des grandes priorités stratégiques du partenariat birégional.

Les échanges porteront notamment sur la coopération économique, la sécurité, les enjeux migratoires, ainsi que la transition énergétique et numérique.

M.S

 



