Battaillon d'instruction de BANGO : L’Armée reporte ses recrutements à l’après-covid19

Du 06 avril 2020 au 30 juin 2020, les jeunes volontaires aux drapeaux devaient déposer leurs dossiers pour être enrôlés dans les forces armées nationales. et ainsi rejoindre la région du nord (Saint-louis), précisément le centre d’instruction de Dakar Bango pour y effectuer leur formation militaire. Malheureusement, depuis l’instauration de l’état d’urgence sanitaire doublé d’un couvre-feu, ce qui se traduit notamment par l’interdiction de toutes manifestations et regroupements de masse dans les lieux publics, les volontaires aux drapeaux ont perdu…le nord. Car ils peinent à se procurer certains documents comme la carte nationale d’identité, le certificat de nationalité et le casier judiciaire à cause de la suspension des audiences dans les cours et tribunaux.



Et aussi de la fermeture des greffes. ainsi, il leur est par exemple impossible d’obtenir des extraits de leur casier judiciaire du fait de la fermeture des bureaux de délivrance. autant donc dire que l’état d’exception créée par la crise du coronavirus est en passe de briser les espoirs des milliers de jeunes volontaires désirant servir sous les drapeaux. Parmi eux, O. Mané, étudiant en licence à l’Ucad qui manifeste son désarroi après avoir été confronté à un problème d’obtention de certificat de nationalité et de casier judiciaire. « Depuis le 06 avril dernier, je n’arrive pas à compléter mon dossier. Je suis actuellement coincé à Ziguinchor du fait de l’interdiction du transport interrégional, or c’est au tribunal de Mbour que je dois chercher les documents exigés pour le recrutement dans l’armée » se désole ce natif de Mbour mais dont les parents sont originaires de Casamance.



L’incorporation du 2e contingent reportée…



Il ressort de nos investigations que les volontaires devant déposer leurs dossiers entre le 06 avril 2020 et le 30 juin 2020 prochain, sont ceux qui devaient faire partie du 2e contingent de Dakar-Bango. et une fois retenus et aptes, ils devaient officiellement rejoindre Saint-louis entre le 10 octobre et 01er novembre 2020 prochain. hélas ! en raison de la situation engendrée par la propagation du Covid-19, on voit mal comment l’armée pourrait regrouper des milliers de jeunes volontaires pour leur mise en route vers Bango. Etant donné que les rassemblements sont interdits ! Sans oublier les difficultés administratives auxquelles ils sont confrontés pour se procurer les pièces administratives nécessaires à leur enrôlement.



Face à nos questions, le colonel Matar Diop, Directeur l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) n’a pas jugé utile d’entrer dans certains détails liés aux désagréments de l’état d’urgence. néanmoins, il tient à rappeler que le dépôt des dossiers pour le recrutement se poursuit jusqu’au 30 juin 2020 comme fixé dans le communiqué de ministère des forces armées annonçant cet enrôlement. « Seulement à cause du Covid-19, l’incorporation du 2ème contingent de 2020 à Bango est reportée à une date ultérieure. Les intéressés seront informés dès qu’une autre date sera officiellement fixée par l’Etat-major » nous a confié le colonel Matar Diop joint par « le Témoin ».



Rappelons-le, chaque année, plus de 3000 jeunes sénégalais sont recrutés par les Forces armées nationales. Des recrutements qui se font en trois contingents (Janvier-Mai-Décembre). D’ailleurs, les soldats du premier contingent 2020 ont presque fini leur formation militaire à DakarBango. Ils attendent d’être ventilés dans les différentes unités des forces armées. Malheureusement, c’est le deuxième contingent qui vient d’être « infecté » par le Covid-19. Le recrutement des éléments devant le composer n’est plus à ordre du jour en cette période où l’armée est engagée dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Sans doute pour combler le gap des effectifs, « Le Témoin » est convaincu que seul le maintien dans les rangs des nouvelles recrues au-delà de la durée légale pourrait régler la situation. ça, c’est un autre débat !



Le Témoin