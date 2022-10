Bulletin hydrologique sur le fleuve Sénégal : Une baisse du niveau de l’eau observée

La Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau (Dgpre) a indiqué avoir constaté vendredi, une baisse du niveau de l’eau du fleuve Sénégal dans les localités de Bakel, Podor et Saint-Louis, dans le Nord du pays. Par le biais de son bulletin quotidien du bassin du fleuve Sénégal, la Dgpre a notamment fait état d’une tendance baissière dans la quasi-totalité des zones traversées par le fleuve.



Le document parvenu à l’Aps relève cette tendance à Bakel, où le niveau de l’eau a baissé de 30 centimètres, se situant à 7, 18 mètres contre 7, 48 la veille, alors que la cote d’alerte est de 10 mètres. Le même constat a été noté à Matam, où une baisse de 14 centimètres a été signalée. Le niveau du fleuve s’est situé à 7, 59 mètres vendredi, contre 7, 73 la veille. Dans cette station, la cote d’alerte est de 8 mètres.



A Diama, dans le département de Saint-Louis, le niveau du fleuve était d’1, 51 mètre vendredi au matin, augurant ainsi du passage sans grande conséquence de la crue du fleuve sur la ville de Saint-Louis.



«Cet abaissement permet de moduler les eaux vers Saint-Louis et l’embouchure, sa proximité favorise l’évacuation rapide des eaux», fait savoir la Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau. Elle signale toutefois que le niveau du fleuve Sénégal à la côte de Saint-Louis était d’1, 17 mètre à l’échelle contre 1, 8 mètre à la même période de l’année 2021.



Le document évoque dans le même temps, une montée du niveau de l’eau de 5 centimètres à Podor. «A Richard-Toll, le plan d’eau était à la côte de 3m, 01 à la veille contre 3m, 02 ce matin, soit une montée d’1 cm, avec une cote d’alerte de 3m, 35 à la station», souligne la source.



Sur la Falémé à Kidira, poursuit-elle, le plan d’eau était à la côte de 3m, 70 à la veille contre 3m, 76 ce matin, soit une tendance à la montée de 6 cm. «Le niveau du Bafing à Manantali (Amont Barrage) est de 207, la veille. A la même période de l’année dernière, le niveau était à la côte de 204, 55 m. Le débit déversé hier est de 152 m3/s contre 239 m3/s à la même date l’année dernière», ajoute-t-on.