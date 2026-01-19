Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

CAN 2026 : Les confidences de Pape Gueye sur la finale éprouvante du Sénégal

Lundi 19 Janvier 2026

CAN 2026 : Les confidences de Pape Gueye sur la finale éprouvante du Sénégal

Le mental des champions. Pape Gueye a livré dimanche soir en conférence de presse un témoignage poignant sur la finale remportée par le Sénégal face au Maroc. Le milieu de terrain est revenu sur une rencontre éprouvante où plusieurs Lions ont frôlé l'abandon avant de décrocher le sacre continental.
 

« C'était un match très compliqué », a reconnu d'emblée Pape Gueye, visiblement marqué par l'intensité de cette finale. La souffrance n'était pas que physique. Plusieurs joueurs ont été touchés au point de ne pas pouvoir célébrer pleinement cette victoire historique. Pape Matar Sarr, Krépin Diatta et Ousseynou Niang n'ont ainsi pas été aperçus lors de la cérémonie de remise du trophée.
 

« Il y a eu des moments où plusieurs ne se sont pas sentis bien », a confié le milieu sénégalais, évoquant sans détour les faiblesses traversées par le groupe durant la rencontre. Cette franchise illustre la violence du combat livré par les Lions de la Téranga contre une équipe marocaine venue pour gagner.
 

Mais c'est précisément dans l'adversité que le Sénégal a révélé sa vraie force. Interrogé sur la gestion de la pression et l'impact mental de cette finale, Pape Gueye a insisté sur la dimension collective du triomphe. Malgré les doutes, la fatigue et les décisions arbitrales controversées qui ont semé le trouble, les champions d'Afrique ont choisi de rester fidèles à leur mission.
 

« On a eu ce cœur de gagner ce soir. On l'a montré jusqu'à la fin du match », a-t-il affirmé avec conviction. Le moment décisif reste celui où l'équipe entière a failli quitter le terrain après le penalty litigieux accordé au Maroc dans les dernières minutes. Une décision collective a alors été prise dans l'urgence.
 

« On a pris la décision de revenir, de continuer à jouer », a expliqué Gueye, résumant en une phrase le basculement qui a changé le cours de l'histoire. Cette résilience a finalement été récompensée. « On a tout donné. On est revenus, on a marqué, et on a gagné ce match », a-t-il conclu.
 

Ce deuxième sacre continental confirme que le Sénégal possède désormais les codes des grandes nations africaines, capables de transformer la souffrance en victoire. Un mental forgé dans l'adversité qui pourrait bien servir lors du prochain rendez-vous mondial.
 

MS/NDARINFO
 

CAN 2025

CAN 2026 : Les confidences de Pape Gueye sur la finale éprouvante du Sénégal

CAN 2026 : Les confidences de Pape Gueye sur la finale éprouvante du Sénégal
Le mental des champions. Pape Gueye a livré dimanche soir en conférence de presse un témoignage...

Sénégal champion d'Afrique : les confidences émouvantes de Sadio Mané

Sénégal champion d'Afrique : les confidences émouvantes de Sadio Mané
Sacré champion d'Afrique pour la deuxième fois de son histoire avec le Sénégal, Sadio Mané s'est...

El Hadji Malick Diouf : De la Medina à la finale de la CAN 2025

El Hadji Malick Diouf : De la Medina à la finale de la CAN 2025
El Hadji Malick Diouf sera titulaire au poste de latéral gauche dimanche lors de la finale de la...

5 choses à savoir sur Jean-Jacques Ndala Ngambo, l'arbitre de la finale Maroc-Sénégal

5 choses à savoir sur Jean-Jacques Ndala Ngambo, l'arbitre de la finale Maroc-Sénégal
La CAF a tranché : c'est le Congolais Jean-Jacques Ndala Ngambo qui sifflera la finale de la CAN...

Jean-Jacques Ndala Ngambo, l'arbitre congolais qui sifflera la finale de la CAN 2025

Jean-Jacques Ndala Ngambo, l'arbitre congolais qui sifflera la finale de la CAN 2025
La Confédération africaine de football (CAF) a désigné le Congolais Jean-Jacques Ndala Ngambo pour...
LES PLUS LUS

Finale CAN : portes ouvertes à 15h, cérémonie de clôture à 18h30, coup d'envoi à 19h

17/01/2026

Sénégal : gel des importations de pomme de terre et d’oignon

16/01/2026

Finale CAN : le Soudanais Mahmoud Ismail désigné pour Sénégal-Maroc

16/01/2026

Alerte météo: houle dangereuse de 2,5 mètres sur les côtes sénégalaises dès dimanche

15/01/2026

Le Sénégal lancera son deuxième satellite GAINDESAT-1B en 2026

16/01/2026

Mutation à la MAC du Pavillon spécial : ce que l'on sait de la nomination de Papa Modou Diouf

17/01/2026

Une pirogue partie de Gambie avec 61 migrants secourue à Mbattal après une panne GPS

12/01/2026
SERVICES