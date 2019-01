CAN U20 : Zoom sur les équipes attendues au Niger !

Le groupe A, celui du pays organisateur

Le groupe B, le plus relevé

Le Niger abritera du 02 au 17 Février prochain la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Comme à l'accoutumée, huit sélections juniors seront au rendez-vous de cette 21è édition. La Fédération Nigérienne de Football a ainsi retenu pour l'événement deux stades. L'un à Niamey en l'occurrence le stade Général-Seyni-Kountché et l'autre à Maradi plus précisément le stade régional de Maradi.Les deux premiers de chaque groupe obtiennent un ticket pour le mondial U20 de 2019. Plusieurs nations habituées de la compétition sont présentes à savoir le Sénégal, le Ghana ou encore le Mali. À la découverte des équipes attendues au Niger. Ces équipes qui viendront avec des supporteurs qui, à coup sûr, ne feront pas que jouer en ligne sur un casino réputé lors de cette compétition.Constitué l'Afrique du Sud, du Burundi, du Nigéria et du pays hôte le Niger, le groupe A promet du spectacle pour la compétition. Dès le 02 Février, les Mena rentrent en lice face aux Bafana bafana juniors. Les sud-africains ont battu le Mozambique au deuxième tour et le Malawi au troisième et dernier tour pour se qualifier. Le Niger, pays organisateur s'est qualifié directement. Pour le second match du groupe, les Supers Eagles du Nigéria seront face à l'équipe des hirondelles du Burundi.Les vert et Blanc ont éjecté au second tour la Guinée Bissau avant de se qualifier face à l'équipe de la Mauritanie. Les jeunes hirondelles quant à elles, ont fait du chemin. Ils se sont défaits de l'Éthiopie, du Soudan et de la Zambie afin de rallier Niamey.Pour les seconds matchs de ce groupe, l'Afrique du Sud joue Nigéria le 05 Février. Ce match est considéré comme à grand enjeu dans cette compétition des catégories d'âges. La même date, le Burundi jouera le Niger pour sa deuxième apparition à la compétition. Pour les derniers matchs, le Nigéria sera aux prises avec le Niger tandis que le Burundi devra défier la gigantesque équipe sud-africaine. Le Niger est à sa première participation à la compétition.Le Nigéria encadré par Emmanuel Amunike part favori de cette poule mais l'Afrique du Sud est vue comme un potentiel candidat à la phase à élimination directe. Le Burundi et le Niger pourraient être de principaux outsiders. Tous les matchs de ce groupe se tiendront sur le stade de Niamey.Le groupe B est visiblement le groupe le plus relevé. il est composé du Ghana, du Mali, du Sénégal et du Burkina Faso. Le 03 Février prochain, les lionceaux du Sénégal seront face aux aiglons du Mali pour leur entrée en lice. Le Sénégal exempté du premier tour s'est qualifié au second tour à la séance fatidique des tirs aux buts devant l’équipe des Pharaons d’ Égypte. Le score était de nul et vierge aussi bien à l'aller qu'au retour. À la dernière étape, les lionceaux ont obtenu le précieux ticket face au Congo. Les aiglons ont sorti de la compétition la Tanzanie et la redoutable équipe des Lionceaux indomptables du Cameroun.Les Black Satellites du Ghana joueront pour la première journée de cette Coupe d'Afrique des Nations les étalons du Burkina Faso. L'équipe junior du pays des hommes intègres s'est débarrassée de la Libye et du Gabon. Le Ghana quant à lui est passé au forceps face à l'Algérie et le Bénin.Le 06 Février, le Ghana affrontera le Sénégal pour le match le plus en vue de cette poule. Le Mali jouera le Sénégal. Pour la dernière journée de la phase de groupe de la phase finale de la compétition, le Burkina Faso croisera les crampons avec le Sénégal. Le Mali de son côté défiera les Black Satellites le 09 Février. Toutes les rencontres de ce groupe se tiendront dans l'enceinte du stade régional de Maradi.Le 13 Février aura lieu les demi-finales de la CAN U20. Les équipes du carré d'as essayeront de s'offrir un ticket pour la final du 17 Février en vue d'être successeur de la Zambie, championne en titre. Les quatre meilleures équipes à l'issu du tournoi obtiennent directement la qualification pour la coupe du monde des moins de 20 ans qui se tiendra au mois de Mai prochain du côté de la Pologne. Ce tournoi est aussi organisé dans l'optique de révéler des jeunes talents africains qui pourraient évoluer plus tard sur le vieux continent dans des clubs notoires.