CENT JOURS D’ACTIVITÉS : le MAD tire un bilan satisfaisant (vidéo)

Le Mouvement pour la synergie des actions de développement (MAD) a lancé, dimanche, des ateliers thématiques au profit de ses groupements féminins. L’initiative marquée par une importante mobilisation sociale, coïncide avec les 100 jours de ce mouvement, porté sur les fonts baptismaux en avril 2018.



« Depuis, des activités multiformes ont été menées », témoigne Samba FALL, membre de l’organisation. « De la formation des jeunes, aux consultations gratuites, en passant par autonomisation des femmes et l’appui aux ASC, le MAD a apporté une contribution significative pour le rayonnement de la ville », a-t-il noté.



« Les caisses revolving MAD, confectionnées au profit des femmes ont généré plus de 4 millions de FCFA », s’est réjoui M. FALL.



Aujourd’hui, le mouvement engage une dynamique d’ouverture.Le lancement des ateliers thématiques s’inscrit dans ce cadre.



Pour rappel, la création du MAD découle d’un engagement citoyen de Mouhamadou Lamine MBAYE, fils terroir, attaché à sa ville. Après un parcours à l’école Khayar Mbengue, au Lycée Charles de Gaulle, il décroche une maîtrise en Sciences économiques et Gestion à la première promotion de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Il est par ailleurs titulaire d’un Master en Audit et Contrôle financier et d’un autre en Aménagement du Titulaire et Développement local. Il a été élevé, en outre, au rang Chevalier de l’Ordre National du Lion (Décret 2013-358) puis Officier de l’Ordre national du Lion (Décret 2020-889).



>>> Les impressions de M. FALL, en vidéo ...