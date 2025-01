Carnet rose au Palais : la première dame Absa Faye donne naissance à son premier enfant

Ce matin, à la Clinique Bellevue, située à proximité de l'Hôpital Le Dantec, Absa Faye, la deuxième épouse du Président de la République, a accouché d'un enfant. Cet événement marque une étape significative et joyeuse pour la famille présidentielle.



Ndarinfo félicite chaleureusement Absa Faye et le Président Bassirou Diomaye Faye pour cette bonne nouvelle et souhaite qu'elle soit signe de bonheur et de prospérité.