Championne du concours national de dissertation, la Saint-Louisienne Ndèye Magatte FALL reçoit un chèque de 2.700.000 FCFA, un ordinateur et une bourse d’étude

La cérémonie de remise des distinctions à l’issue du concours national de dissertation a été organisée, hier. Au total, 12 lauréats dont 11 filles et un garçon ont été primés en présence de leurs parents, leurs encadreurs et la représentante du ministère de l’Education.



Les lauréats sont venus de plusieurs établissements du pays. D’ailleurs, la grande gagnante, Ndéye Maguette Fall, est une élève du Lycée Amadou Sow Ndiaye de Saint-Louis. Le deuxième prix a été remporté par Awa Samaté de Kennedy et la troisième place est revenue à Sokhna Mame Diarra Bousso Gueye de Limamoulaye.



Chacun des 12 finalistes a reçu, en guise de récompense, un ordinateur portable. Celle qui s'est classée première a reçu 2 700 000 francs Cfa. La seconde 2 000 000 francs Cfa et la troisième 1 500 000 francs Cfa. Et une bourse d'études dans une université africaine de leur choix.



