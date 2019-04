Concours national de dictée : Une lycéenne de Saint-Louis remporte la première place

L’édition 2019 du concours national de dissertation a consacré trois lycéennes, dont Ndèye Maguette Fall, élève en classe de terminale au lycée Amadou Sow Ndiaye de Saint-Louis, qui s’est emparée de la première place.



Elle est suivie de Awa Samaté du lycée John Fitzgerald Kennedy de Dakar et de Yacine Thiam du lycée Malick Sall de Louga, deuxième et troisième respectivement.



Ce concours est organisé par la Fondation UBA (United Bank for Africa), dans le cadre de la mise en œuvre de son programme intitulé "Read Africa" (L’Afrique qui lit), destiné à redonner la culture de la lecture aux jeunes Africains.



