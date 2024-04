Concours sur la sécurité alimentaire : 27 agripreneurs de Saint-Louis en lice. 12 champions seront sélectionnés.

Après avoir bouclé une session de renforcement de capacités au bénéfice de 60 agripreneurs des régions de Saint-Louis et de Fatick sur la sécurité alimentaire, 15 champions seront choisis sur le tas à l’issue d’un concours. Cette initiative est le fruit d’une collaboration entre la coopération luxembourgeoise, la Délégation générale à l'Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), et CETIC/Dakar grâce au financement de l’Union européenne.



Ce programme a permis d’enrôler 700 bénéficiaires. Il vise à accompagner les entrepreneurs agricoles, à leur apporter une assistance technique capable de développer leur compétence managériale et leur utilisation du digital. Dans ce démarre, des outils innovants ont été mis à leur disposition.



Une première sélection a permis d’identifier 60 bénéficiaires à même de compétir. Au terme de l’exercice, 15 champions seront retenus. Ces derniers recevront un appui conséquent sur des technologies de pointe, leur permettant de propulser considérablement leurs entreprises.



