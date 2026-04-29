Coopération Sénégal-Türkiye : Le Général Martin Faye renforce l'axe sécuritaire à Ankara

Le Haut-commandant de la Gendarmerie nationale sénégalaise et Directeur de la Justice militaire, le Général de division Martin Faye, a effectué une visite officielle en Türkiye du 20 au 24 avril 2026. Ce déplacement de haut niveau, marqué par des échanges soutenus avec le commandement général de la gendarmerie turque, s'inscrit dans une dynamique d’intensification des relations bilatérales entre les deux institutions sécuritaires.







Un partenariat stratégique axé sur l'expertise et la formation

Accueilli avec les honneurs par son homologue turc, le Général Martin Faye a jeté les bases d'une consolidation du partenariat stratégique entre les deux pays. Les discussions ont principalement porté sur le développement de synergies dans les domaines technique et opérationnel. L'objectif affiché est de mutualiser les forces à travers un partage d'expertise accru et une formation renforcée des personnels. Cette coopération vise à doter la gendarmerie sénégalaise de capacités d'intervention modernisées pour faire face aux défis sécuritaires contemporains de plus en plus complexes.







Consolider les capacités d'intervention face aux défis globaux

Au-delà des échanges protocolaires, cette mission a permis de définir des axes concrets de collaboration sécuritaire. En mettant l’accent sur le renforcement des capacités, Dakar et Ankara affirment leur volonté partagée de sécuriser leurs territoires respectifs par une approche collaborative. Ce rapprochement avec la Türkiye, acteur majeur de l'industrie de défense et de sécurité, offre à la gendarmerie nationale de nouvelles perspectives en matière d'équipement et de doctrines opérationnelles, consolidant ainsi le rôle du Sénégal comme pilier de stabilité dans la sous-région.





MS/NDARINFO



