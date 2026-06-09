Coupe du monde 2026 : Ibrahim Mbaye affiche ses ambitions de titre pour les Lions

L'international sénégalais du Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye, a affirmé mardi les ambitions de sacre mondial des Lions du Sénégal, à quelques heures de leur ultime match de préparation contre l’Arabie saoudite à San Antonio (Texas), avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026.







Fraîchement couronné champion d’Europe avec le club parisien, le jeune ailier s’apprête à disputer sa première phase finale planétaire sous les ordres du sélectionneur national Pape Thiaw. Intégré à l'effectif des doubles champions d'Afrique depuis 2025, Mbaye a balayé toute idée de gestion physique à l'approche de la compétition, préconisant un engagement total à 100 % pour éviter les blessures.





Après un premier revers concédé face aux États-Unis (3-2), la sélection sénégalaise cherche à peaufiner ses automatismes ce mardi à 23 heures lors de ce test texan face aux Saoudiens. Les Lions feront leur entrée officielle dans le tournoi co-organisé par le trio États-Unis/Canada/Mexique le 18 juin prochain, avec un choc d'ouverture capital contre l'équipe de France.





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