Criminalité : Saisie record de cocaïne et de billets noirs par les Douanes du Sud

Le Directeur général des Douanes a achevé mardi une tournée d’inspection de six jours au sein de la Direction régionale des Douanes du Sud (DRS), marquée par la publication de bilans opérationnels et financiers records dans la lutte contre les trafics illicites et la criminalité transnationale organisée.





Ce périple institutionnel a permis de passer en revue l'ensemble du dispositif territorial de la DRS, qui s'articule autour de cinq bureaux de dédouanement stratégiques (Ziguinchor, Séléty, Kalifourou, Sénoba, Vélingara) et de deux subdivisions (Ziguinchor et Kolda) regroupant 19 brigades et postes frontaliers.





Le Directeur général s'est félicité de la trajectoire haussière des liquidations douanières de cette direction, passées de 4 milliards 822 millions de francs CFA en 2024 à 5 milliards 760 millions de francs CFA à la clôture de l'exercice 2025.





Sur le front de la sécurité et de la lutte contre la criminalité financière, l'évaluation des saisies de l'année 2025 met en lumière l'interception de 387 kg de cocaïne pour une valeur marchande estimée à près de 31 milliards de francs CFA.





À ce bilan s'ajoutent 5 168 kg de chanvre indien (506 millions de francs CFA), un stock de faux médicaments estimé à 9 millions de francs CFA, ainsi que la saisie de 41 064 coupures de billets noirs d'une contrevaleur de 5 milliards 545 millions de francs CFA. Pour l'année en cours 2026, la dynamique répressive s'accélère avec l'interception par la seule subdivision de Ziguinchor de plus de 10 tonnes de cannabis.





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