Crystal Palace : Quelles sont les statistiques de Kouyaté cette saison ?

Alors qu'il vient de boucher la phase aller de la saison 2018-2019, quelles sont les statistiques de Kouyaté cette saison ?

Une bonne adaptation chez les Aigles

Pensionnaire de Crystal Palace en Premier League anglaise, le milieu de terrain international sénégalais Cheikhou Kouyaté aligne depuis plusieurs saisons des statistiques honorables. Autrefois du côté de West Ham United dans le championnat de première division d'Angleterre, le joueur âgé de 29 ans a décidé de rejoindre Crystal Palace à l'été 2018. Le club de la ville où on retrouve les meilleurs casinos en ligne réussissait ainsi l’un de ses plus gros coups. Les Aigles ont déboursé une somme colossale de 10 millions d'euros en vue de s'octroyer les services de l'ancien joueur d'Anderlecht.Du côté de Crystal Palace, le milieu de terrain de l'équipe nationale du Sénégal a débuté sa sixième saison depuis son arrivée en Angleterre. De 2014 à 2018, le natif de Dakar a participé à 149 rencontres pour 15 buts et 9 passes décisives avec les Irons. Mais avant cela, Cheikhou Kouyaté avait passé déjà quatre saisons avec Anderlecht en Belgique. Il a pris part à plusieurs matchs de Jupiler Pro League, de l'UEFA Europa League mais également de la Champions League. Pour un total de 206 matchs joués, le sénégalo-belge a marqué à 6 reprises et a fait parler son altruisme à 6 reprises. Alors qu'il faisait des merveilles chez les Irons de West Ham United Football Club, il frappe dans l'œil de plusieurs clubs anglais notamment Crystal Palace. Sous les ordres du technicien anglais Roy Hodgson cette saison, le lion s'est imposé dans l'effectif des Aigles. Six mois seulement après son arrivée, il a pris part à 21 matchs en championnat dont 17 titularisations en 24 journées de Premier League. Il a délivré une passe décisive permettant à son coéquipier Townsend de marquer le but du 2 à 0 face à la modeste équipe de Burnley. Il a disputé de grands matchs notamment contre Liverpool, Everton, Arsenal, Manchester United et Chelsea. Outre le championnat, Cheikhou Kouyaté a également joué d'autres compétitions. Pour les 32è de finale de la FA Cup, Crystal Palace a battu Grimsby Borough 1-0 grâce à un unique but de l'international ghanéen Jordan Ayew. Pour les 16è de finale, Crystal Palace créé la surprise en s'offrant les Spurs de Tottenham sur un score de 2-0. Wickham 9' et Townsend sur penalty à la 34è minute étaient les buteurs.Cheikhou Kouyaté a disputé l'intégralité du match contre Tottenham. Ainsi, celui qui a participé aux trois matchs de la phase finale de la Coupe du monde en Russie 2018 a disputé deux matchs de la FA Cup cette saison. Pour les 32è de finale de la Capital One Cup, Crystal Palace s'est débarrassé de Swansea City sur un score étriqué de 0-1. Sørloth fut l'unique buteur de son club. Opposé à West Bromwich Albion pour les 16è de finale, Crystal Palace et Cheikhou Kouyaté n'ont pas rigolé. Ils ont battu leur homologue de Premier League sur un score sans appel 0-3. Townsend par deux fois et Van Aanholt étaient les buteurs du club anglais présidé par l'anglais Simon Jordan.Les débuts de Cheikhou Kouyaté ne sont pas forcément les meilleurs, mais son adaptation s'est bien faite chez les Aigles. Même s'il attend toujours son premier but sous ses nouvelles couleurs, il reste indéniablement un milieu de terrain incontournable dans le dispositif du club. Dans le club, il côtoie plusieurs africains à l'image de Jordan Ayew, Wilfried Zaha, Bakary Sako, Pape Souare out encore Jeffrey Schlupp. Au titre des statistiques, il totalise 25 apparitions pour une passe décisive et deux biscottes jaunes. La seconde partie de la saison peut s'avérer intéressante car Kouyaté aura sans doute l'occasion de scorer.