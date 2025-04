Dakar | Violent incendie déclaré au marché Sandaga, hier soir

Un violent incendie s’est déclaré au marché Sandaga, à Dakar, dans la nuit de samedi à dimanche, ont indiqué plusieurs médias.



D’après les mêmes sources, le feu a, notamment, endommagé la boutique d’un célèbre commerçant. Informés du sinistre, les sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux pour lutter contre les flammes, qui ont également touché des immeubles mitoyens.



Les images diffusées sur les médias et les réseaux sociaux, témoignent de l’ampleur de cet incendie, dont l’origine n’est pas encore déterminée.



Le marché Sandaga, situé au cœur de la capitale sénégalaise, est l’un des plus célèbres du pays. En août 2020, les autorités ont engagé la rénovation de ce patrimoine historique construit entre 1933 et 1935, qui subit les affres du temps.



Ce marché a notamment subi, par le passé, d’autres incendies ayant causé des dégâts matériels et financiers importants.



ABB

APS