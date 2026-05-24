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Dakar : Accueil présidentiel à l'AIBD pour les 15 supporters sénégalais graciés par le Maroc

Dimanche 24 Mai 2026

Dakar : Accueil présidentiel à l'AIBD pour les 15 supporters sénégalais graciés par le Maroc

 Les 15 supporters sénégalais ayant bénéficié d’une grâce royale accordée par le Roi Mohammed VI du Maroc ont regagné Dakar ce dimanche 24 mai 2026. Ils ont été accueillis à leur descente d’avion par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au salon d’honneur de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), matérialisant le dénouement des démarches diplomatiques entreprises par l'État sénégalais.
 

Une présence solennelle et symbolique à l'AIBD

 

Le chef de l’État, vêtu du maillot de l’équipe nationale, a marqué la solennité de cet événement en se déplaçant personnellement pour réceptionner les ressortissants. Le président Faye était accompagné pour l'occasion par les membres de la Fédération sénégalaise de football (FSF), conduits par son président Abdoulaye Fall, ainsi que par les familles des concernés. Ces supporters avaient été condamnés au Maroc à la suite d'incidents survenus en marge de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025.
 

Le groupe initial comprenait 18 personnes. Les trois autres membres avaient déjà recouvré la liberté après avoir purgé une peine de trois mois et étaient également présents à l'accueil ce dimanche. À leur arrivée, les 15 supporters libérés, arborant des tuniques floquées du numéro 18 en référence au collectif, ont exprimé leur joie au milieu des chants et des accolades avec leurs proches, mettant fin à une période de 125 jours de détention.
 

Les remerciements du Chef de l'État aux équipes diplomatiques

 

S’exprimant lors de ces retrouvailles, le président Bassirou Diomaye Faye a salué le courage et la dignité des supporters, les qualifiant de symboles du soutien populaire qui a porté l'équipe nationale vers la victoire. Il a également adressé ses félicitations aux équipes du ministère des Affaires étrangères pour la gestion de ce dossier.


« J’ai une pensée pour nos ambassadeurs, nos diplomates. Je voudrais leur dire ma satisfaction quant au travail efficace mais discret qu’ils ont abattu pendant tout ce temps-là », a déclaré le chef de l'État. Il a conclu son intervention en exprimant sa gratitude envers les autorités chérifiennes : « Je voudrais aussi remercier les autorités marocaines, et particulièrement sa Majesté le Roi, pour avoir accordé cette grâce clémente à l’occasion de la fête de la Tabaski ». L'État s'est engagé à accompagner ces citoyens dans leur phase de réinsertion et d'accompagnement social durant la période festive.
 

FSF/NDARINFO
 

 



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