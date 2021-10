Devenir un professionnel du trading

Comment devenir un trader pro ?

Divisez vos transactions, ne mettez pas tout votre argent sur une seule valeur et commencez petit. Plus vous acquérez de l’expérience, plus il sera facile d’augmenter les sommes à investir.

Tous les bénéfices que vous faites, réinvestissez-les dans vos futures transactions, ainsi vous ne touchez pas à votre capital.

Si vous souhaitez emprunter de l’argent afin d’avoir une marge de manœuvre plus grande vous pouvez y aller cela vous permet d’utiliser des effets de levier, mais attention en cas de pertes.

Restez toujours informé sur les cours de la bourse, du marché, des valeurs qui vous intéressent. Vous pouvez aussi utiliser les robots trader (disponibles sur MT4, MT5). Certains sites de trading comme Avatrade vous proposent un conseiller trading à partir de 1000 euros de dépôt sur votre compte.

Ayez toujours en tête que vous spéculez avec de l’argent, le VÔTRE, mettez en place des ordres automatiques comme le stop loss ou le stop stop qui revendent automatiquement vos valeurs dès qu’elles tombent en dessous du prix d’achat, cela vous permettra de limiter vos pertes.

Faites attention aux coûts des transactions. Si vous faites du day trading (des transactions dans la journée, vous ne gardez pas les titres plus de quelques heures voire minutes) pensez à vous munir d’une calculatrice de trade qui vous aidera à savoir combien exactement vous payez de frais (Avatrade vous en propose une en ligne).

Finalisez vos actions de trading grâce aux identifications de modèles boursiers

Ordre au marché

Ordre stop loss

Ordre stop limite

Ordre limite sur un titre

Le trading est une activité financière qui peut s’avérer très lucrative dès l’instant que l’on possède les codes nécessaires aux transactions spéculatives qui en sont la base. Trader sur le forex exchange est à la portée de tous grâce aux plateformes de trading. Cela a notamment permis de développer le trading en ligne en Afrique où il est en passe de devenir une des premières activités économiques (plusieurs pays d’Afrique voient dans le trading un potentiel économique majeur comme le Bénin, le Congo, la Côte d’Ivoire…). Alors comment faire pour devenir trader et peut-être même en faire sa profession à temps plein ? Quels sont les conseils à suivre pour perdre un minimum et gagner un maximum ?Avant tout définissez un budget de trade : combien vous allez investir par semaine, par mois voire par jour. Quelles opérations vous allez prioriser ( exchange devises, cryptomonnaies, valeurs , matières premières, actions), sur quel marché vous allez opérer (national, international). Lorsque vous n’avez aucune connaissance du marché financier il vous faut vous former c’est impératif pour éviter de sombrer avant d’avoir commencer.Lisez, écoutez : vous devez lire les grands financiers (Benjamin Graham, Warren Buffet, Peter Lynch…), lisez et abonnez-vous à Wall Street journal, regardez des vidéos youtube, observez les analyses économiques.Lorsque c’est fait, ouvrez un compte en ligne sur un des sites de trading en ligne. Le plus fiable et le numéro un du trading en ligne en Afrique est Avatrade. Il offre accès aux meilleures plateformes de trading, très fiable puisqu’il est régulé par 6 instances bancaires nationales dans le monde. Il est utilisé quotidiennement par 200 000 clients qui génèrent plus de 2 millions de transactions par mois à travers le monde. Très facile d’utilisation, Avatrade est e français et ne demande qu’une ouverture de ligne de trade à 100 euros minimum. Le site aide aussi ses utilisateurs en leur offrant des tutoriels sous forme de vidéos gratuites ainsi que le lexique des termes à utiliser en trading. L’avantage d’Avatrade est aussi de permettre aux traders débutants de s’entraîner avec un simulateur de trading. Autant de fonctionnalités qui font d’Avatrade le site parfait pour commencer à trader.Lorsque vous voulez peaufiner vos transactions et passer à un niveau supérieur vous devez commencer à lire des tableaux boursiers qui vous permettront d’identifier des modèles de tendances qui sont des analyses techniques identifiant les limites supérieures (résistance) et les limites inférieures (support) des prix d’une valeur. Identifier ces tendances permet au trader de savoir quand il doit acheter ou vendre.Plusieurs modèles de trading existent en fonction du type d’ordre qui s’y rapporte :Chaque trader s’oriente en fonction de ses objectifs et c’est avec le temps, en expérimentant et en s’informant