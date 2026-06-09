Diamniadio : Six trafiquants interpellés avec du Kush et du chanvre indien

La gendarmerie nationale a démantelé un réseau de distribution de stupéfiants à Diamniadio, se soldant par l'interpellation de six individus et la saisie de plusieurs doses de chanvre indien et de Kush, une drogue synthétique particulièrement toxique, a-t-on appris mardi de sources sécuritaires.





L'opération a été menée le lundi 8 juin 2026, entre 15 et 18 heures, par les éléments de la Brigade de Diamniadio, avec l'appui tactique de l'Escadron de Surveillance et d'Intervention (ESI) de la localité.





Ce déploiement ciblé sur le terrain a permis de surprendre les suspects en flagrant délit de détention et de commercialisation de substances illicites. Les perquisitions réglementaires effectuées par les forces de sécurité ont mené à la saisie de 115 cornets de chanvre indien ainsi que de 21 sachets de Kush. Les six mis en cause ont été placés en garde à vue pour trafic de stupéfiants.







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