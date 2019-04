Didier Awadi AWADI : " Je me retrouve dans le discours d'Ousmane SONKO"

Un des précurseurs du mouvement Hip-Hop au Sénégal, Didier Awadi du groupe Pbs détonne et cartonne par ses tubes et autres positions anti-système.



Dès lors, il n’est pas surprenant de l’entendre dire, au détour d’un entretien au quotidien L’AS, qu’il se retrouve dans le discours d’un certain Ousmane Sonko.



Mieux, il ne boude pas son plaisir en comparant le leader de Pastef et candidat arrivé troisième à la dernière présidentielle au Sénégal à… Thomas Sankara.