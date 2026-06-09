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Économie maritime : La ministre Amy Mara Dièye décline sa feuille de route

Mardi 9 Juin 2026

La nouvelle ministre des Pêches et de l’Économie maritime, Amy Mara Dièye, a pris officiellement ses fonctions lundi à Dakar lors d'une cérémonie de passation de service avec la ministre sortante, Dr Fatou Diouf, marquant le lancement d'une gestion axée sur la culture du résultat et alignée sur la Vision Sénégal 2050.


Économie maritime : La ministre Amy Mara Dièye décline sa feuille de route

La passation s'est déroulée au siège du ministère en présence des directeurs généraux, nationaux et des principaux cadres sectoriels. Dr Fatou Diouf, qui a passé deux ans à la tête de ce département stratégique, a exprimé sa gratitude envers le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre sortant Ousmane Sonko, tout en saluant la mobilisation des acteurs de la pêche pour les résultats obtenus sous son magistère.

 

De son côté, la ministre entrante, Amy Mara Dièye, a remercié le chef de l'État et le nouveau Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, sous la coordination duquel elle mènera son action. Après avoir salué le travail de sa prédécesseure, Mme Dièye a rencontré les acteurs de la pêche et de l'aquaculture pour leur présenter sa feuille de route.


Elle a annoncé l'application d'une nouvelle méthodologie gouvernementale rigoureuse et s'est engagée à accélérer les chantiers en cours pour assurer le développement durable de l'économie maritime nationale.


MS
 



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