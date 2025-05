Éduquer pour préserver : l’école Sor Diagne s’engage avec la SONAGED

Dans le cadre de sa mission de sensibilisation à la gestion durable des déchets dénommé "SENSI-ECOLE", la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), à travers sa représentation régionale de Saint-Louis, a organisé une importante activité éducative à l’école élémentaire Sor Daga 2.



Cette initiative, axée sur l’éducation environnementale et la citoyenneté écologique, a permis aux élèves d’apprendre les bons réflexes en matière de gestion des ordures et de protection de leur cadre de vie.



Le directeur de l’école a salué cette action citoyenne, soulignant qu’elle renforce les enseignements dispensés en classe sur la propreté et l’écologie. Il a également insisté sur l’importance de transmettre ces valeurs au sein des familles, appelant les parents à prolonger l’effort éducatif à la maison afin de garantir un changement durable des comportements.



De son côté, la cheffe du bureau ESDEC de Saint-Louis, également présente à l’événement, a rappelé que cette campagne s’inscrit dans une dynamique nationale d’éducation à l’environnement. Fanta Tabara GUÈYE vise à inculquer aux enfants les bases d’une citoyenneté responsable, en les formant dès le bas âge aux gestes qui protègent l’environnement et améliorent la gestion des déchets au quotidien.



L’activité a été marquée par des démonstrations pratiques, des échanges interactifs avec les élèves, et la remise de matériels de propreté symboliques pour encourager les bonnes pratiques.