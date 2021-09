"Elles’’, le recueil de poème d'Abdoukhadre DIALLO rend hommage aux différents visages de la Femme

L’écrivain et poète sénégalais Abdoukhadre Diallo vient de publier aux éditions L’Harmattan son cinquième recueil de poèmes, dans lequel il peint la femme sous les figures de la mère, de la sœur, de l’épouse et de "la fille qu’il n’a pas eue".



Intitulé "Elles", ce nouveau recueil vient s’ajouter à d’autres œuvres du poète saint-louisien, notamment "Aux confins du silence", "Celle que j’attendais et "Cris de chuchotis".



Dans ce nouveau recueil, Abdoukhadre Diallo "peint avec grâce et générosité la femme. Celle-ci y est déclinée sous les figures de la mère, de la sœur Fama, à qui le livre est dédié, de l’épouse et de la fille qu’il n’a pas eue", lit-on dans la quatrième de couverture de l’ouvrage.



Il s’y ajoute "un vibrant hommage à des femmes à qui il voue une grande admiration, évoquant des sentiments puissants à travers de vers tendres, éthérés et profonds".



Le recueil se termine par des "poèmes épars, nourris par ces deux mamelles que constituent la nature et la vie de tous les jours", selon cette note de présentation, ajoutant que "cet opus lyrique touche avec douceur, le lecteur par sa sensibilité délicate et sa saveur particulière".



Abdoukahdre Diallo, un acteur culturel membre du Cercle des poètes et écrivains de Saint-Louis (CEPS), a occupé plusieurs postes au sein de diverses associations culturelles de la "vieille ville".



APS