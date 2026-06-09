Enseignement supérieur : Ouverture des bourses marocaines AMCI pour les bacheliers

Ce programme d'élite, formalisé par un communiqué du ministre Pr Daouda Ngom, est destiné exclusivement aux bacheliers francophones désireux de poursuivre des études médicales et paramédicales supérieures à l'Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé (UM6SS) de Dakhla.





Les filières ouvertes comprennent la médecine, l'ingénierie en génie biomédical, le génie digital en santé, la kinésithérapie, ainsi que plusieurs licences en sciences infirmières et techniques de santé. Les critères d'éligibilité imposent d'être titulaire d'un baccalauréat scientifique (S2) ou technologique des sessions 2025 ou 2026, d'obtenir une mention "Bien" ou "Très Bien" avec une moyenne générale minimale de 15/20 dans les matières dominantes, et d'être âgé de 21 ans au plus au 1er septembre 2026.





Les lauréats bénéficieront d'une prise en charge conjointe incluant le transport aérien (aller-retour), l'accueil à Casablanca, le vol vers Dakhla, une bourse mensuelle de 750 dirhams, l'hébergement, la restauration et l'exonération totale des frais d'inscription et de scolarité.





Les candidats présélectionnés passeront un test en ligne devant un jury de l’UM6SS avant de rejoindre le Maroc en septembre. Les dossiers de candidature physiques complets sont reçus à la Direction des Bourses à Dakar jusqu'au vendredi 10 juillet 2026, délai de rigueur.





MS/NI/AFP



