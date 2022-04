EntrepreNDAR : à l’issue d’un concours, 10 entrepreneurs vont bénéficier d'un financement de 1000 dollars

NDARINFO.COM



Dans le cadre de ses activités d'investissements sociaux, BP en collaboration avec Kosmos Energy et Petrosen a officiellement lancé, vendredi, ses activités d'accompagnement en pré-incubation de startups, et en formalisation et structuration des micro, petite, et moyenne entreprises de la région de Saint-Louis.Un projet confié à la structure , spécialisée en programme d'accompagnement d’entrepreneurs. Elle a mis sur pied Entreprendar, une initiative de soutien à l'initiative et à l'écosystème entrepreneurial de la région de Saint-Louis.Il s'agira de sensibiliser les jeunes entrepreneurs, de les former et les soutenir dans le développement de leurs activités. Pour cela, un concours de startups sera organisé pour permettre à 10 entrepreneurs de bénéficier d'un financement de 1000 dollars, chacun.Cinquante (50) PME seront également accompagnées à se formaliser pour améliorer leurs revenus. CONCREE ambitionne également de connecter les entrepreneurs aux options de financements existantes.