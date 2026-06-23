FIDA Abidjan : le Sénégal partage ses recettes pour une agriculture résiliente

Le Sénégal participe activement à l'Atelier régional sur la mise en œuvre des projets (RIW) et au Forum paysan régional d'Afrique de l'Ouest et du Centre, organisés par le FIDA du 23 au 25 juin 2026 à Abidjan. La délégation sénégalaise est conduite par le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Dr Cheikhou Oumar Ba.





Lors du panel ministériel de haut niveau, le ministre a présenté les réformes engagées par le Sénégal pour améliorer l'exécution des projets de développement, notamment les autorisations d'engagement pluriannuelles, la modernisation des marchés publics, le financement basé sur les résultats et la numérisation de la dépense publique.





Le Sénégal a également mis en avant ses avancées dans la transformation numérique de l'agriculture, à travers la gestion numérique des intrants, les e-vouchers et les systèmes d'information agricole.





En matière de résilience climatique, le pays a partagé son expérience sur les semences adaptées, l'irrigation solaire, l'agroécologie, l'assurance agricole et la restauration des terres. Le Dr Cheikhou Oumar Ba a par ailleurs souligné l'importance des programmes destinés aux jeunes et aux femmes, notamment Agrijeunes Tekki Ndawñi et les Coopératives Agricoles Communautaires (CAC).





En marge des travaux, les échanges avec les responsables du FIDA ont permis de renforcer les perspectives de coopération au service des producteurs sénégalais et de l'atteinte de la souveraineté alimentaire nationale.





MS/NDARINFO.COM

