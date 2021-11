Fass-Ngom : la Cour d’appel de Saint-Louis tranche en faveur de Mary Teuw NIANE - vidéo

La Cour d’appel de Saint-Louis a donné une suite favorable au recours introduit par le Parti pour l’Espoir et du Progrès co-piloté par Mary Teuw NIANE et le docteur Ahmadou DIA après le rejet de leur liste par l’administration territoriale. Jusqu’ici, seule la liste de Benno Bokk Yakaar a été acceptée pour les locales. Ibrahima KA, mandataire de cette alliance s’est félicité de la décision prononcée ce matin pour l’instance judiciaire. Il a invité les partisans de cette mouvance et les populations de Fass-Ngom à se mobiliser derrière de cette coalition pour apporter un nouveau souffle à la gestion de cette localité.