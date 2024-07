Formation des jeunes entrepreneurs de Saint-Louis : Appel à candidatures du Centre d'innovation de Kosmos

Le Centre d'Innovation Kosmos (KIC) est fier d'annoncer le lancement du programme DOOR Entrepreneuriat à Saint Louis, conçu pour outiller et promouvoir de jeunes entrepreneurs. Le programme offre une opportunité unique de recevoir une formation dispensée par des experts qui pourront aider de jeunes entrepreneurs à donner vie à leurs idées d’entreprise. Le programme, qui débutera le 30 juillet 2024, reçoit dès à présent les candidatures des jeunes âgés de 18 à 35 ans.



Concevez votre idée et exploitez votre potentiel



Les anciens participants aux programmes du Centre d'innovation Kosmos au Sénégal, en Mauritanie et au Ghana ont déclaré qu'il s'agissait d'une occasion en or.



"Le Centre d'innovation Kosmos a joué un rôle important dans notre réussite. Je dis toujours à tous ceux qui envisagent de créer une entreprise de se lancer, car c'est la meilleure chose qu'ils puissent faire. Nous ne pensions pas il y a cinq ans, que nous aurions une entreprise prospère, employant des personnes et gagnant de l'argent, mais si vous avez de l'ambition, le Centre d'innovation Kosmos peut vous aider à réaliser ce rêve. Arfang Sonko – Senbioagro Corp.



Formation et accompagnement par des experts



Le programme du Centre d'innovation Kosmos de Saint-Louis propose un programme de formation complet, comprenant des ateliers sur les éléments essentiels de l'entrepreneuriat et une session d'échange d'idées, au cours de laquelle les participants pourront parler de leurs idées et commencer à construire leurs réseaux commerciaux indispensables pour le succès de leurs entreprises. Ce programme est idéal pour les jeunes âgés de 18 à 35 ans, et encourage plus particulièrement les candidatures de femmes qui souhaitent créer leur propre entreprise, quelle que soit leur expérience ou leur formation.



Une réussite avérée



Le Centre d'innovation Kosmos a été créé par Kosmos Energy pour soutenir les jeunes et les entrepreneurs. Il a déjà formé plus de 5 000 personnes au Ghana, en Mauritanie et au Sénégal, distribué près de 1 000 000 $ de fonds d'amorçage et créé des centaines d'emplois.

Anna Sarr, coordonnatrice du Centre d'innovation Kosmos au Sénégal, est impatiente de voir l'impact que le programme peut avoir sur ces aspirants entrepreneurs à Saint-Louis.



"Nous sommes ravis de lancer le programme à Saint-Louis et d’accueillir 60 jeunes entrepreneurs prometteurs", a-t-elle déclaré. "Peu importe que vous vous considériez comme un entrepreneur ou pas - ce qui compte, c'est que vous soyez prêt et désireux d'apprendre. Le programme vous fournira les informations et les connaissances dont vous avez besoin pour affiner votre idée d'entreprise et prendre les dispositions nécessaires pour créer votre propre entreprise. Alors, qu'avez-vous à perdre ?"



Rejoignez-nous dès aujourd'hui



Il n'y a que 60 places disponibles, et nous nous attendons à ce qu'elles se remplissent très rapidement. Pour postuler au programme DOOR ENTREPRENEURIAT à Saint Louis, veuillez remplir notre formulaire de candidature sur nos réseaux et sur le site web de KIC Senegal sous le programme DOOR Entrepreneuriat.



En outre, le Centre d'Innovation Kosmos de Saint Louis recherche des experts, des mentors et des investisseurs qui sont passionnés par le devenir des jeunes entrepreneurs au Sénégal. Si vous êtes intéressé par ces opportunités, veuillez contacter Anna Sar à l'adresse suivante : asarr@kosmosenergy.com