Gouvernement : Samba Tall Sarr quitte le ministère dirigé par le leader d'Awalé

L'expert minier Samba Tall Sarr, qui a officialisé sa démission du Cabinet du Ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines ce jeudi, avait déjà acté sa rupture politique en janvier dernier avec le parti Awalé, dont le leader a été nommé à la tête de ce département ministériel. Il avait par la suite rejoint le Pastef d'Ousmane Sonko.





Au cours du mois de janvier, M. Sarr avait quitté l'ensemble de ses fonctions stratégiques au sein de cette formation politique, abandonnant ses postes de porte-parole, de délégué national chargé des ressources naturelles, de coordonnateur communal de Méckhé ainsi que de coordonnateur départemental de Tivaouane.





Pour rappel, le leader du parti Awalé a pris les rênes du ministère des Mines lors de la formation du gouvernement dirigé par le Premier ministre Al Aminou Lô.





Cette démission du cabinet, qui intervient après son retrait des instances de son ancien parti, met fin à sa collaboration technique au sein du ministère. Samba Tall Sarr a réitéré que son départ procède d'une conviction personnelle et d'une volonté stricte de rester fidèle à ses principes, tout en saluant la vision de souveraineté portée à l'échelle étatique.





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