Ismaila Sarr forfait pour les prochains matchs de Fenerbahçe (Glasner)

Mardi 2 Décembre 2025

L’attaquant sénégalais Ismaila Sarr va manquer les prochaines rencontres de son club Fenerbahçe, en raison d’une blessure à la cheville, a annoncé son entraîneur Oliver Glasner, lors d’un point presse.
 

« Ismaila Sarr va certainement manquer nos matchs de cette semaine. Nous devons lui faire des évaluations complémentaires. Il y a des problèmes avec les ligaments de la cheville, mais ils ne sont pas complètement déchirés », a précisé le technicien autrichien.
 

L’ancien joueur de Watford, qui avait récemment retrouvé du rythme sous ses nouvelles couleurs, devrait rester en soins en attendant les résultats des examens médicaux approfondis. Aucune durée d’indisponibilité n’a pour l’instant été communiquée.

