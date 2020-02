JEUNESSE, VIOLENCE ET CRIMINALITÉ : une étude se pense sur des stratégies de résilience (vidéo)

Les résultats d’une recherche sur la thématique « jeunesse et stratégie de résilience à la violence et à la criminalité en Afrique de l’Ouest », ont été présentés, jeudi, à Saint-Louis en présence de membres de la communauté universitaire. Cette recherche menée par Centre de recherche, d'action pour le développement (Cerad) grâce au soutien du Centre de recherches pour le développement international (CRDI) étudie les stratégies de résilience que peuvent adopter les jeunes face à la violence et à la criminalité.