Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

"Je sais qui a pris l'argent" : Les révélations fracassantes de Thierno Alassane Sall sur l'Aser

Lundi 16 Février 2026

"Je sais qui a pris l'argent" : Les révélations fracassantes de Thierno Alassane Sall sur l'Aser

Thierno Alassane Sall (TAS) passe à l'offensive et place le régime de Pastef sous une pression judiciaire et médiatique intense. Le leader de Rv ne décolère pas face au silence des autorités sur la destination des 37 milliards de FCFA liés au marché d'électrification rurale. Selon lui, l'argent est entre les mains d'un opérateur espagnol parti du Sénégal depuis 17 mois sans qu'une plainte officielle ne soit déposée par l'actuel gouvernement.
 

En réponse aux récentes sorties d'Ousmane Sonko à Guinguinéo, TAS estime que les opposants sont devenus les cibles prioritaires du pouvoir pour masquer ce scandale financier.

« Nous savons qui a pris l'argent et eux aussi savent. Nous n'allons pas garder le silence », a-t-il martelé, tout en annonçant avoir lui-même porté plainte pour faire la lumière sur cette affaire. Ce bras de fer intervient dans un climat de tension généralisée, marqué également par la crise universitaire et le décès tragique de l'étudiant Abdoulaye Bâ.
 

MS/NDARINFO
 

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.