"Je sais qui a pris l'argent" : Les révélations fracassantes de Thierno Alassane Sall sur l'Aser

Thierno Alassane Sall (TAS) passe à l'offensive et place le régime de Pastef sous une pression judiciaire et médiatique intense. Le leader de Rv ne décolère pas face au silence des autorités sur la destination des 37 milliards de FCFA liés au marché d'électrification rurale. Selon lui, l'argent est entre les mains d'un opérateur espagnol parti du Sénégal depuis 17 mois sans qu'une plainte officielle ne soit déposée par l'actuel gouvernement.





En réponse aux récentes sorties d'Ousmane Sonko à Guinguinéo, TAS estime que les opposants sont devenus les cibles prioritaires du pouvoir pour masquer ce scandale financier.



« Nous savons qui a pris l'argent et eux aussi savent. Nous n'allons pas garder le silence », a-t-il martelé, tout en annonçant avoir lui-même porté plainte pour faire la lumière sur cette affaire. Ce bras de fer intervient dans un climat de tension généralisée, marqué également par la crise universitaire et le décès tragique de l'étudiant Abdoulaye Bâ.





MS/NDARINFO



