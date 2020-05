Kouthia guérit du Covid-19

Atteint du coronavirus et même placé en réanimation il y a quelques jours, Samba Sine, plus connu sous le nom de Kouthia, s’est bien remis de la maladie. Mieux, le comédien est sorti de l’hôpital.



En effet, Kouthia fait parti des personnes guéries du coronavirus. Selon nos confrères de Senego, le célèbre comédien de la Télévision Futurs Medias est rentré chez lui et en bonne santé.