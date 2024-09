L'énergie renouvelable au service l’éducation : à Dagana, le réseau YÉRÉ booste les résultats scolaires

La première phase du projet YÉRÉ, mise en œuvre dans les communes de Mbane et de Gnith (département de Dagana) a été bouclée mardi lors d’un atelier auquel des représentants de l’administration territoriale, des autorités éducatives, des élus ont pris part. Grâce à cette initiative pilotée par l'Ong Le Partenariat et soutenue par l’Association Mondiale des Amis de l’Enfance (AMADE), la Fondation du Prince Albert II de Monaco, ENGIE et Enda Energie, un kilomètre de réseau solaire a été installé pour desservir la localité de Niassanté.



Elle a permis de mettre à la disposition de 744 enfants des lampes solaires et d'implanter des stations de recharge dans dix-neuf (19) écoles de la zone.



Au nom du ministre de l’Éducation nationale, le sous-préfet de Mbane a magnifié « l’impact positif » de cet appui dans les enseignements apprentissages et sur le quotidien des populations rurales situées au dernier kilomètre du réseau électrique conventionnel. « Lors des concours et examens sortants, toutes les écoles bénéficiaires ont obtenu des résultats satisfaisants », a renseigné Oumar Sagna NDIAYE, en s'appuyant sur les témoignages des directeurs d'établissements.



Il faut noter que plus de 500 personne ont été indirectement touchées par le Projet Yéré qui dans sa démarche, contribue à renforcer l’entrepreneuriat féminin.