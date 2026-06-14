La FSF et douze fédérations dénoncent les propos de Čeferin sur la Coupe du monde

La Fédération sénégalaise de football (FSF) et douze autres fédérations nationales ont vivement dénoncé les déclarations du président de l'UEFA, Aleksander Čeferin, sur l'élargissement de la Coupe du monde 2026, dans un communiqué conjoint publié ce dimanche.







Les fédérations du Sénégal, du Cap-Vert, du Congo, d'Haïti, de Curaçao et de l'Ouzbékistan, soutenues par celles de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, de l'Égypte, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique du Sud, disent avoir accueilli avec « profonde déception » des propos attribués au patron du football européen, qui aurait évoqué des matchs « sans intérêt » dans le tournoi mondial.







Les signataires rejettent catégoriquement cette appréciation. « Il n'existe aucun match de Coupe du monde sans importance », affirment-ils, rappelant que chaque qualification est le fruit de longues années d'efforts, d'investissements et de sacrifices. Selon ces fédérations, la participation au Mondial dépasse le cadre sportif : elle constitue une source de fierté nationale, un moteur de développement du football et une inspiration pour les jeunes générations.







Réaffirmant leur attachement à l'universalité du football, elles soutiennent que la richesse de la Coupe du monde réside dans la diversité des nations qu'elle rassemble. « Chaque nation qui se qualifie mérite le respect. Chaque équipe s'est qualifiée au mérite. Chaque match compte », conclut le communiqué.





