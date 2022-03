La contribution de Saint-Louis à l'économie nationale évaluée à è milliards FCFA en 2020

La région de Saint-Louis a contribué pour plus de 7 milliards de francs CFA à l’économie nationale en 2020, sous forme de paiements directs des sociétés établies sur son territoire, a-t-on appris du dernier rapport de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE).



Cette somme a été payée par les sociétés établies dans la région, principalement les sociétés pétrolières BP et Kosmos, a-t-on précisé au cours rencontre sanctionnant la fin d’une caravane de l’ITIE, qui a séjourné pendant deux jours dans la capitale nord du Sénégal.



Les sociétés concernées ont également participé à des transactions avec des fournisseurs locaux spécialisés dans les biens et services, à hauteur de 2 milliards de francs CFA, ajoute l’ITIE dans son rapport en date de 2020.



L’apport des ’’paiements sociaux’’ ne doivent pas non plus être négligé, à côté des transactions en biens et services, selon le chargé des affaires juridiques à l’ITIE, Moustapha Fall.



Il précise que "les paiements sociaux sont constitués de tout ce qui est social et dépensé par les entreprises".



Le rapport 2020 de l’ITIE "montre que ces sociétés ont dépensé un montant de plus d’un milliard 400 millions de francs CFA. Ce qui constitue un impact fort au niveau social", affirme Moustapha Fall.



Le rapport souligne toutefois que la contribution du contenu local demeure encore faible, "car si on regarde de près les données, on constate que tous les paiements directs faits aux fournisseurs locaux tournent seulement autour de 12 milliards de francs CFA au niveau national et 2 milliards seulement pour la région de Saint-Louis", a-t-il relevé.



L’adjointe au gouverneur de Saint-Louis chargée des affaires administratives, Fatou Mactar Fall, a salué la tenue de cette rencontre qui permet, dit-elle, aux entreprises chargées d’exploiter les gisements pétroliers et gaziers "d’asseoir un dialogue permanent avec les acteurs".



