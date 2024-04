La pêche, le cœur battant des échanges entre le Sénégal et la Mauritanie

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, effectue ce jeudi 18 avril 2024 une visite officielle en Mauritanie. Premier déplacement du Chef de l’Etat à l’étranger, depuis sa brillante élection à la tête du pays le 24 mars 2024, cette visite revêt un caractère symbolique hautement important. Elle témoigne aussi de la volonté du Président Bassirou Diomaye FAYE de veiller au raffermissement des liens historiques entre le Sénégal et ses voisins.



Avec la Mauritanie, le Sénégal entretient des relations à la fois séculaires et exemplaires d’amitié cordiale, de bon voisinage et de fraternité. La coopération entre les deux Etats touche pratiquement tous les secteurs, allant de la sécurité, aux hydrocarbures, en passant par l’hydraulique et l’environnement, l’énergie, la pêche, l’agriculture, les finances publiques, les questions fiscales et douanières, les infrastructures de transport et autres questions sociales de grande importance.



Et parmi les sujets qui retiennent le plus l’attention, on peut noter les 500 pirogues de sennes tournantes autorisées à pêcher dans les eaux sous juridiction mauritanienne, la gestion du projet gazier Grand Tortue/Ahmeyin (GTA) qui a ni de s’ériger en modèle, la construction du pont de Rosso, etc.



La pêche, le cœur battant des échanges



Les deux pays ont signé un accord de pêche et plusieurs protocoles d’application visant à faciliter l’activité des pêcheurs pour la satisfaction de la demande nationale. Ainsi, pour ce dernier protocole (Juillet 2023), 500 pirogues de sennes tournantes sont autorisées à pêcher dans les eaux sous juridiction mauritanienne, soit 50 000 tonnes d’espèces pélagiques.



Ils ont, par ailleurs, exprimé leur volonté de renforcer leur coopération dans les domaines des pêches mari- time et continentale, de l’aquaculture, de la recherche scientifique, de la surveillance des pêches, du sauvetage en mer, de l’inspection sanitaire et de la réglementation des pêches.



Les deux Parties ont également convenu de prendre les mesures nécessaires en vue de l’application et du respect des dispositions de la Convention du 25 février 2001 liant les deux pays dans les domaines de la pêche et de l’aquaculture et de son Protocole d’appli- cation du 24 juillet 2023.



