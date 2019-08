Le Liverpool Football Club vient de signer un partenariat avec 1xBet

Le Liverpool Football Club vient de s’associer avec la société internationale de jeux et technologies, 1xBet , dans un nouveau partenariat pour plusieurs années.Cette amitié fait de 1xBet le Partenaire Officiel Mondial des paris de Liverpool Football Club, du coup permettant aux supporters de profiter des offres exclusives et des divertissements sportifs.Elle utilisera ce partenariat pour accroître la notoriété de sa marque sur ses principaux marchés mondiaux grâce à la projection des visuels à Anfield et sur les plateformes numériques de Liverpool Football Club, ainsi que le contact avec les joueurs de la première équipe et les légendes du club. Ce qui fournirait aussi aux fans de nouveaux moyens d’interagir et d’échanger avec le monde du football.L'une des sociétés du secteur des paris sportifs à la croissance la plus rapide, 1xBet possède le plus grand nombre de marchés des cotes d'avant et pendant les matchs (direct), y compris les jeux en ligne tels que les tables de casino en direct et les machines à sous virtuelles.Billy Hogan, directeur général et commercial du Liverpool FC a déclaré: "Nous sommes heureux d'accueillir 1xBet comme notre nouveau partenaire. Je suis sûr que leurs jeux et leurs offres spéciales plairont à nos fans du monde entier et nous sommes impatients de commencer la saison 2019-2020 avec eux à nos côtés."Alex Sommers, porte-parole de 1xBet , a dit: «Le Liverpool Football Club est l’un des plus emblématiques clubs de football au monde, possédant une histoire riche et glorieuse puis un vaste réseau mondial de supporters. Nous sommes énormément ravis de nous associer au club pour atteindre notre objectif qui consiste à rapprocher les fans du sport grâce à nos produits innovants et à notre expérience dans les paris suralimentés."Nous sommes très fiers des relations que nous entretenons avec le Liverpool Football Club et nous souhaitons travailler en étroite collaboration avec les fans du monde entier pour leur offrir d’intéressantes opportunités de divertissement et des offres uniques pour la saison à venir."Fondée en 2007, la société s'est rapidement développée dans diverses régions du monde, notamment en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique latine, et a déjà noué de nombreux prestigieux partenariats sportifs.• Fondé en 1892, le Liverpool FC est l’un des plus historiques et célèbres clubs de football au monde. Il a remporté 18 championnats d’Angleterre, 07 Coupes d’Angleterre, 08 Coupes de la Ligue, 06 Coupes de la Ligue des Champions de l’UEFA, 03 Coupes de la Ligue Europa de l’UEFA, 03 Super Coupes d’Europe de l’UEFA et 15 Community Shield.• En tant que club socialement responsable, le Liverpool Football Club est fier de son patrimoine et joue un rôle proactif dans ses communautés par le biais de sa fondation caritative officielle, la Fondation Liverpool Football Club, qui vise à créer des opportunités destinées à changer la vie des enfants et des jeunes de Merseyside et au-delà, ainsi que le programme Les Voisins des Reds (Red Neighbours), qui crée des événements et des expériences visant spécifiquement à améliorer la vie de ceux qui vivent dans et aux alentours de la région d’Anfield (L4, L5 et L6).• Le Liverpool Football Club est une marque mondiale et collabore avec des partenaires commerciaux de pointe du monde entier, offrant des opportunités commerciales sans précédent.• Fondé en 2007, 1xBet est l’une des marques des paris sportifs à la croissance la plus rapide au monde et lauréate du prix SBC 2018 «Étoile montante dans l’innovation des paris sportifs». Elle possède un portail de paris sportifs comprenant plus de 1000 événements par jour, plus de 250 solutions de paiement dans le monde et une assistance clientèle dans plus de 30 langues. 1xBet est bien placée dans son expansion grâce à ses nombreuses solutions de première qualité et à ses produits de paris uniques. La société est un partenaire des meilleurs clubs et organisateurs de compétitions partageant la même philosophie.