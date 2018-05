Le gisement de gaz de Saint Louis est n’est pas la 5e réserve mondiale

En 2016 déjà la compagnie Kosmos Energy, la société s’occupait à l’époque de l’exploration gazière au large de Saint Louis, démentait une information de RFI selon laquelle « les réserves de gaz du Sénégal le placeraient au septième rang mondial ».



Et selon Francis Perrin, spécialiste en pétrole et gaz, « les ressources envisagées au large du Sénégal et de la Mauritanie ne classent pas ces deux pays ensemble dans le Top 10 mondial ».



Par ailleurs, les données de BP Statistical Review of World Energy, indiquent que le Nigeria est le seul pays africain à figurer dans le Top 10 des pays contrôlant les plus grosses réserves prouvées de gaz.



Le gisement de gaz au large de Saint Louis n’est donc pas la 5e réserve mondiale.



Africacheck.com