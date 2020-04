Le jeûne intermittent, une bonne idée pour lutter contre le confinement

Plus que la solitude ou l’absence de sortie, le confinement effraie de nombreuses personnes de part l’absence d’activité sportive. Et qui dit restrictions sportives dit, aussi, une potentielle prise de poids, notamment par la multiplication du nombre de repas pris à la maison. Ainsi, les repas vont être plus contrôlés, d’autant plus que les supermarchés sont pris d’assaut par la population pour faire des réserves de plats secs comme le blé, le riz, les pâtes voir les légumes en conserve, mais aussi les pommes de terre. Ainsi, sans une bonne activité sportive, la prise de poids pourrait être importante d’ici la fin du confinement .









Si le sport à domicile est une activité de plus en plus courante, grâce aux cours en ligne, aux vidéos YouTube, ainsi qu’aux appels visionavec le reste des amis, d’autres ont décidé de changer leur alimentation en se lançant dans le jeûne intermittent. Ce mode d’alimentation, considéré comme un régime, a été réalisé par 9% des habitants au Canada en 2018 . Alors qu’il existe depuis plusieurs centaines d’années, et est notamment présent dans plusieurs religions, le jeûne est un bon moyen pour perdre du poids et purifier son corps. Mais suivre cette alimentation, il faut beaucoup de courage, d’abnégation et de force mentale. En effet, l’être humain est amené à se nourrir lors de différentes humeurs : la nervosité, la tristesse, l’ennui. Afin d’éviter de manger, il est donc important d’avoir quelque chose à faire à la place pour détourner l’attention loin de l’estomac. Ainsi, il est conseillé de lire, de se promener, de jouer, bref il faut trouver une occupation.









En ce qui concerne les bienfaits du jeûne, ils sont nombreux notamment pour la perte de poids. Pour suivre à merveille ce régime, il faut choisir un créneau horaire de quelques heures pour se nourrir, et ne plus toucher à de la nourriture durant le reste du temps. Il implique de ne pas grignoter en plus de se priver des repas. L’absence de nourriture continue avec les trois repas par jour permet, ainsi, au système digestif de se reposer. L’énergie est alors puisée dans les stocks du corps, ce qui augmente le métabolisme et accélère la perte de poids. Le système immunitaire, notamment dans cette période délicate liée au coronavirus, en sort grandit puisqu’il est renforcé. Par exemple, lorsqu’une personne est malade, elle a moins d’appétit pour que le corps se consacre à lutter contre la maladie. Jeûner permet alors au cours de se réparer. Afin de contrôler son alimentation et éviter tout problème à l’avenir, comme le diabète ou l’obésité tout simplement, le jeûne intermittent pourrait être la solution idoine pour de nombreuses personnes, désireuses de ne pas tomber dans la mauvaise nourriture…