Le premier Ousmane SONKO s'est entretenu avec son homologue mauritanien Mohamed Bilal Messoud

Le Premier ministre mauritanien, Mohamed Bilal Messoud, et son homologue sénégalais, Ousmane Sonko, se sont entretenus par téléphone, ce mercredi, indique l’Agence mauritanienne d’information (AMI).



‘’L’échange téléphonique entre les deux hommes a offert l’occasion [pour le] Premiers ministre de féliciter son homologue sénégalais pour sa désignation au poste de Premier ministre de son pays lui souhaitant au passage plein succès dans l’exercice de ses fonctions’’, souligne l’AMI.



Elle ajoute que ‘’les deux premiers ministres ont également abordé les excellentes relations bilatérales entre les deux pays ainsi que les voies et moyens susceptibles de les améliorer davantage’’.



Selon le Bureau d’information gouvernementale (BIG), le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, se rendra ce jeudi à Nouakchott, pour une visite officielle en Mauritanie.



‘’Premier déplacement du Chef de l’Etat à l’étranger, depuis sa brillante élection à la tête du pays le 24 mars 2024, cette visite revêt un caractère symbolique hautement important’’, souligne cette structure chargée de ‘’diffuser auprès de la presse et du public des informations sur l’action gouvernementale’’.