Le signal de la chaîne Walf TV rétabli sur la TNT après sa suspension controversée

Le gouvernement sénégalais avait mis en cause Walf TV dans l’amplification des manifestations des 1er et 2 juin 2023, qui ont causé plusieurs pertes en vies humaines. La chaîne a été accusée d’incitation à la violence, notamment par la diffusion d’images d’adolescents confrontés aux forces de l’ordre. En réponse à cette suspension, les dirigeants de Walfadjri ont multiplié les initiatives pour rétablir leur chaîne.



La tentative de lever des fonds par le biais d’une cagnotte sur l’application Wave fut toutefois entravée par une réquisition du gouvernement sénégalais, ce qui mit un frein à leurs efforts. En quête d’une issue à cette impasse, Mustapha Diop, l’un des dirigeants de la chaîne, a décidé de se rendre à Touba pour solliciter l’intervention du Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.



Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on pouvait voir le Khalife rassurer les dirigeants de la chaîne après avoir écouté leurs doléances. Il a déclaré : « Je vais faire tout ce qui est de mon pouvoir pour trouver une solution à ce problème, car je n’étais pas au courant de la façon dont les choses se sont passées, mais maintenant que je sais comment les choses se sont passées, je vais tout faire inch’Allah. »



À l’heure actuelle, aucune communication officielle n’a été publiée, ni de la part des autorités, ni de la part du groupe Walfadjri pour fournir des explications sur le rétablissement du signal de Walf TV, constaté par Senego.



Tout ce que l’on peut dire, c’est que ceci est une très bonne nouvelle pour nos confrères de WalfTV et pour la liberté de la presse.