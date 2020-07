Les cigarettes électroniques sont-elles une alternative intéressante ?

Le marché des cigarettes électroniques en France

Les cigarettes électroniques occupent une place de choix dans l'Hexagone. Depuis l'instauration du mois sans tabac, le marché a connu une certaine expansion. Vous retrouverez plusieurs enseignes comme Omniavape qui propose les marques les plus prestigieuses comme Vaporesso, Eleaf, Voopoo ou encore Geekvape . Cette dernière est une marque chinoise qui propose des boxs robustes, fiables et un matériel plutôt avant-gardiste.De plus, il est important de notifier que l'option de la cigarette électronique est plus économique que les cigarettes traditionnelles. C'est une réalité qui a émerveillé plusieurs nouveaux vapoteurs tant la Cigarette Electronique Prix était jugée abordable. Quoi qu'il en soit, les consommateurs de ce produit ne cesseront d'augmenter, car de plus en plus de fumeurs français réussissent la transition vers le vapotage.D'après certaines études, ce chiffre avoisinerait les 700 000 cette année. Il est certain que ce chiffre grimpera, car avec l'augmentation du prix du paquet de cigarettes classiques (environ 10 euros en novembre 2020), de nombreux fumeurs se verront contraindre d'y renoncer.