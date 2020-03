Les jeux en ligne ont la côte au Sénégal et en Afrique

Le résultat d'une poussée technologique

Un marché relativement peu régulé

Le phénomène des casinos en ligne, bien que pesant déjà 20 milliards de dollars en Afrique et en forte croissance - n'y est pourtant pas nouveau.pour les entreprises de jeux sur internet au vu de la taille de son marché et du dynamisme de sa démographie, le continent avait quelque peu tardé à emboîter le pas du reste du monde. La faute en grande partie à un retard technologique que certains jugeaient même irrémédiable. Mais des signaux montrent que les temps changent : avec un accès au web de plus en plus étendu,. Mais c'est également la téléphonie mobile qui a effectué récemment un grand bond en avant. Ainsi, on estime à 660 millions le nombre d'africains qui possèdent aujourd'hui un smartphone. Soit le double par rapport à 2016.Ce chiffre est considérable quand on sait que c'est l'avènement des appareils mobiles, téléphones portables et tablettes, qui a boosté l'activité mondiale du jeu en ligne ces dernières années.proviennent désormais d'un appareil mobile. Un pourcentage appelé selon toute vraisemblance, à grandir.Les chiffres en témoignent,, souvent européennes, qui occupent ce gigantesque terrain de jeu encore peu régulé. La majorité des pays africains ne disposant pas, pour l'heure, d'une législation spécifique aux jeux en ligne. C'est le cas du Sénégal et du Maroc notamment, où la tolérance, voire la bienveillance, est de mise en l'absence d'un véritable texte de loi.pour parvenir à une régulation sur les jeu en ligne, comme le Kenya et le Nigeria, même si pour ces pays, ce sont avant tout les paris sportifs qui rapportent une manne financière conséquente. En Afrique du sud, pays bien connu pour sa tradition de casino, il revient à chacune des différentes provinces du pays d'établir si les jeux en ligne sont autorisés ou non sur leur territoire. Enfin, en Égypte, les jeux en ligne, interdits à la population locale, sont autorisés pour les étrangers uniquement.